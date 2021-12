x

SARONNO – Grazie ad una convenzione con il Comune il Coro Hebel diventa Coro Hebel città di Saronno e si prepara a crescere ulteriomente l’attività svolta nelle scuole.

Il coro Hebel è nato nel 2011 e ad oggi è formato da una compagine femminile da camera con una trentina di partecipanti e dagli iscritti del progetto “Coralmente” che vede corsi nei licei Legnani, al Cairoli e al Ferrari. Recentemente il coro si è organizzato come Aps.

“Con questa convenzione – spiegano direttore artistico Alessandro Cadario e presidente Alessandra D’Agostini associazione corale Hebel Aps – vogliamo far crescere la parte didattica nelle scuole saronnesi nelle scuole superiori ma anche in quelle primarie creando una continuità formativa e un ponte tra i diversi istituti”.

Soddisfazione per l’accordo è stata espressa dal sindaco Augusto Airoldi: “Questa novità rientra nella nostra volontà, prevista anche nel programma elettorale, di valorizzare le eccellenze cittadine. Il coro Hebel è un’eccellenza sul fronte musicale ma anche formativo”.

“L’attenzione è alla parte didattica e formativa – conclude Cadario – con percorsi ad hoc per le diverse fasce d’età e chissà tra 5 anni potrebbe esserci un coro di voci bianche di Saronno. Vogliamo creare una rete, una comunità che formi che faccia creare i giovani talenti saronnesi”.

Al momento oltre alla sperimentazione didattica prevede che il coro da camera aggiunga anche la dicitura “Città di Saronno”: “Ci sarà un contributo all’associazione e la speranza – ha spiegato Succi – di poter dare una sede al coro appena conclusa l’emergenza pandemica”.

“Ricordiamo che la città di Saronno – ha concluso l’assessore Laura Succi – ha uno stretto legame con la musica basti citare Giuditta Pasta e il nostro concerto degli angeli positivo sarà formare anche i saronnesi di domani a vivere al meglio il rapporto con la musica”.

