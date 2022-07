x x

SARONNO – Le sue condizioni sono parse subito gravi ma la speranza è che con le cure dei veterinari possa riprendersi. Il riferimento va alla volpe investita ieri mattina poco prima delle 8 in viale Lombardia. Un’automobilista ha notato l’animale ferito e agonizzante sul ciglio strada. Immediata la chiamata dalla polizia locale che dopo un sopralluogo ha chiamato la polizia provinciale sezione faunistica.

La volpe è stata così soccorsa e portata al servizio veterinario per le cure del caso. Le conseguenze dell’impatto erano decisamente importanti ma resta la speranza che l’animale possa superare i traumi.

Nella zona tra Saronno Sud e Introini le volpi non sono una novità: spesso le si vede all’imbrunire “correre” tra i campi anche se non è la prima volta che si registrino casi di investimenti da parte dei veicoli che sfrecciano sulla Monza-Saronno.

(foto archivio)

