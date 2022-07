x x

CERIANO LAGHETTO – Giovedì sera di lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, che con i colleghi di Lazzate, dalle 20 si sono adoperati per domare le fiamme che hanno divorato un campo di grano in via Mazzini di Ceriano Laghetto.

A dare l’allarme i residenti che appena hanno visto il fumo salire dall’area agricola hanno richiesto l’intervento dei pompieri al numero unico delle emergenze. Qualcuno si è rimboccato le maniche aiutando a cercare di frenare le fiamme che minacciavano le case. Per motivi di sicurezza è anche stata chiusa via Mazzini al traffico una precauzione dettata anche dalla volontà di permettere ai pompieri di lavorare tranquillamente.

L’emergenza si è risolta in poco meno di un’ora.

E’ l’ennesimo incendio in questa calda estate di siccità: i primi venerdì scorso a Gerenzano e a Origgio, lunedì a Solaro sulla Monza-Saronno.

