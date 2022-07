x x

SARONNO – Sembrava ormai tutto finito ed invece il corteo contro la sorveglianza speciale a Saronno ha avuto un lungo strascico. Poche le informazioni trapelate al momento sul quanto accaduto all’intersezione tra via Leopardi e via Marconi. Secondo alcuni testimoni tutto sarebbe iniziato con il sequestro di alcuni materiali usati durante il corteo. Gli attivisti hanno cercato di opporsi e sono seguiti alcuni attimi di tensione con la polizia di stato.

I manifestanti, una settantina, si sono quindi fermati in via Marconi poco prima di via Stampa Soncino circondati dalla polizia di Stato. Così, visto la presenza degli attivisti in mezzo alla strada la polizia locale ha bloccato via Marconi tra l’incontro tra via Manzoni e la rotonda con via Milano.

La situazione si è sbloccata intorno alle 22 quando i manifestati portati in caserma per la firma dei verbali sono tornati dai compagni. Un rapido applauso e quindi si sono dispersi alla spicciolata. Alle 22,30 via Marconi è stata riaperta al traffico.

