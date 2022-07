x x

SARONNO – Un calorissimo applauso per salutare l’arrivo del presidetne Paolo Lazzaroni, la sorpresa alla rilevazione di Luca Lazzaroni della possibilità di assaggiare in anteprima gli innovativi amaretti al pistacchio e la possibilità di vivere un momento di convivilità nel nuovo spazio che in una cornice rossa mostra tutti le produzioni Lazzaroni dai liquori ai biscotti passando per i panettoni.

Sono stati questi i momenti salienti del taglio del nastro del nuovo Punto Rosso Lazzaroni che ha aperto i battenti da qualche settimana diventando un punto di riferimento per la convivialità saronnese.

A fare gli onori di casa Luca Lazzaroni con la famiglia, dipendenti, collaboratori, conoscenti e amici. Presenti le autorità cittadine guidate dal sindaco Augusto Airoldi. In un breve discorso Lazzaroni ha riassunto la storia dell’azienda e del nuovo spazio che vuol essere un luogo dove accogliere e coccolare i clienti ma anche un laboratorio dove sperimentare ad esempio con il nuovo connubio tra amaretti e pistacchio offerti a tutti i presenti.

Prima del taglia del nastro, con tre generazioni di Lazzaroni, la benedizione del prevosto monsignor Claudio Galiberti.

