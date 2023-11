SARONNO – Sono 500 panettoni. Numerati e in edizione limitata. Sono proposti in una scatola scintillate con la firma autografa del maestro della lievitazione Rolando Morandin. Ma soprattutto è una proposta unica che si trova solo al punto Rosso Lazzaroni in via Gorizia dove sono stati prodotti con grande passione, rispetto della tradizione e attenzione per le materie prime.

Sono questi i punti di forza che rendono unici i 500 panettoni firmati da Rolando Morandin uno dei più grandi esperti di lievitati d’Italia. E la sua storia lo racconta con grande chiarezza. Rolando Morandin inizia la sua formazione nel 1953 lavorando come si suon dire “in Bottega”. La sua conoscenza viene approfondita da corsi serali presso la scuola Arte Bianca di Torino. Finirà la sua formazione con il maestro Franchello pasticcere del Re d’Italia, aprendo così nel 1964 la sua pasticceria “La pasticceria Morandin” che attualmente è gestita dal figlio Mauro. Le sue specialità sono molteplici: la canditura tradizionale, la confetteria, la pralineria, ma la sua “forza” sono i lievitati tradizionali con lievito madre. Il metodo Morandin sulla gestione della pasta madre in bagno d’acqua è ormai conosciuto sia in Italia che all’estero.

Attualmente Morandin si dedica alla formazione come docente spesso insieme alla figlia Francesca laureata in scienze e tecnologie alimentari presso Aziende del settore, Scuole e centri di formazione.

Padre e figlia sono arrivati al Punto Rosso Lazzaroni l’anno scorso quando hanno creato con la Paolo Lazzaroni e figli il panettone artigianale d’alta qualità che ha spopolato nel Natale scorso e che già si prepara ad essere un successo quest’anno. Quest’anno è nata la collaborazione per i 500 panettoni che sono in vendita solo al Punto Rosso Lazzaroni e sul sito https://www.puntorossosaronno.it/

Ma non solo. Giovedì 16 novembre dalle 18 alle 20 sempre al Punto Rosso Lazzaroni si terrà la presentazione del panettone ai tre impasti con la possibilità di avere la pasta madre di Rolando Morandin.

