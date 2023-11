SARONNO – Gli amarettini ricoperti di cioccolato, pistacchio o lampone, i panettoni da quello classico a quello con ricoperto e i pan del chiostro dalla prima variante pistacchio e lamponi a quello marron glacé e gianduia i prodotti del Punto rosso Lazzaroni, il laboratorio artigianale nato con il nuovo spaccio all’interno della Paolo Lazzaroni e figli di via Gorizia a Saronno, saranno ora disponibili online.

Già perchè uno dei punti di ritrovo preferiti dei saronnesi per lo shopping di panettoni e amaretti è diventato negli ultimi giorni anche uno shop online. Sul sito www.puntorossosaronno.it è possibile acquistare i panettoni artigianali ma anche le confezioni di amarettini che sfornati dal laboratorio profumano lo spaccio e il punto di ristoro e spopolano nelle case e negli uffici dei saronnesi. Ben presto si potrà inviarli ad amici e parenti lontani oppure semplicemente acquistarli online (scegliendo con calma tipologia e quantità) per poi effettuare un ritiro sul posto ovviamente senza costi di consegna.

Una novità che rappresenta un’opportunità unica anche per quanti di passaggio a Saronno assaggiano uno dei prodotti realizzati in modo artigianale unendo la tradizione della famiglia Lazzaroni con i gusti con fantasia e creatività che potranno farseli arrivare comodamente a casa anche dopo aver gustato le confezioni acquistate a Saronno.

“Fin dal suo arrivo il laboratorio artigianale ha proposto un crescendo di prodotti apprezzato e incoraggiato dai saronnesi e dai clienti. Questo shop online – spiega Luca Lazzaroni numero uno della Paolo Lazzaroni e figli – è un modo per dare a tutti la possibilità di gustare un prodotto artigianale di grande qualità che coniuga la tradizione con nuove proposte e novità”.

Punto Rosso è il nuovo concept della Paolo Lazzaroni & Figli in via Gorizia, che racchiude una pasticceria artigianale, uno spaccio ed atelier degli amaretti, oltrechè un Punto Ristoro – Caffetteria per prime colazioni, pranzo ed aperitivi. Il fiore all’occhiello è il laboratorio di pasticceria artigianale; nonostante ormai l’azienda sia una realtà industriale di dimensioni interessanti, è voluta tornare alle origini costruendo un laboratorio di pasticceria artigianale, separata dal resto dell’attività produttiva, con lo specifico obiettivo di produrre il miglior Panettone artigianale possibile, amarettini ricoperti e altre eccellenze di pasticceria. Per il panettone, si è ripartiti dalla ricetta dell’archivio storico, in collaborazione con la famiglia dei maestri pasticceri Morandin (massimi esperti italiani di lievitazione).

