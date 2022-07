x x

SARONNO – L’Amministrazione ha annunciato, senza fornire progetti o costi che saranno forniti solo a settembre in una serata pubblica i tre progetti sulla mobilità ciclabile per la città.

Origgio la nuova proprietà dell’ormai ex Novartis, primo incontro con il sindaco Evasio Regnicoli.

Lutto per la scomparsa del brigadiere capo Nicola Depontino.

Fratelli d’Italia critica il commento del sindaco sui danni del corteo anarchici.

