ORIGGIO – Con la firma di un preliminare d’acquisto, dovrebbe essere ormai essere stata definita l’operazione immobiliare su uno degli edifici più iconici della periferia origgese. Il nuovo proprietario dell’area industriale che oggi ospita la sede di Novartis, che nelle prossime settimane sarà trasferita a Milano, è il Gruppo Akno che opera da 50 anni nel mercato immobiliare ed edilizio, civile e industriale.

Ieri il primo incontro tra la dirigenza del colosso del mercato immobiliare ed edilizio con il sindaco Evasio Regnicoli. Ora che è stato firmato il preliminare per l’acquisto, si passerà alla realizzazione di un vero e proprio progetto per l’insedimento. Il piano sarà presentato al Comune per una valutazione sul fronte ambientale e viabilistico. A preoccupare l’Amministrazione, è soprattutto, l’impatto sui flussi veicolari già decisamente saturi nell’area tra Saronno e Origgio crocevia per i mezzi diretti in autostrada ma anche per gran parte del traffico di attraversamento locale.

Al momento sembra scongiurata la possibilità che si crei un centro logistico puro, ossia che lo stabilimento, ormai ex Novartis, ospiti un polo di spedizionieri: “Si è ipotizzato anche la realizzazione di una struttura ad impatto zero, per avere meno impatto a livello ambientale” conclude il sindaco.

QUI LA LETTERA APERTA DEL COMITATO NATO PER CHIEDERE ATTENZIONE PER IL COMPARTO

