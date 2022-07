x x

CERIANO LAGHETTO / SOLARO – Sette anni e mezzo di reclusione: questa la condanna decisa da tribunale di Monza nei confronti di un 30enne originario del Marocco, accusato di una serie di rapine avvenute nel Parco delle Groane fra Cerriano Laghetto e Solaro: avvicinava i ciclisti, e li aggrediva per prendersi le loro biciclette. Lo straniero infatti era solito nascondersi nella vegetazione, spuntava all’improvviso ed usava le maniere forti per prendersi la bici. Al nordafricano sono stati contestati cinque diversi episodi: tramite alcune testimonianze i carabinieri della tenenza di Cesano Maderno l’svevano identificato e nell’agosto dell’anno scorso lo avevano trovato proprio mentre si aggirava nel Parco delle Groane.

In Itlaia senza fissa dimora ed occupazione, e volto già noto alla legge, il marocchino era dunque finito in manette ed era stato trasferito nel penitenziario monzese.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

13072022