SARONNO – “Resto veramente basito dal leggere le dichiarazioni pubblicate dal nostro sindaco Augusto Airoldi sui suoi canali social e riprese nella giornata di lunedì 11 Luglio da questa testata relativamente ai danni collaterali provocati durante la manifestazione di sabato dai ragazzi dell’area anarchica saronnese”.

Sono le parole di Flavio Armanini delegato di Fratelli d’Italia in merito al corteo contro la sorveglianza speciale di sabato e alle successive dichiarazioni del primo cittadino Augusto Airoldi.

“Se non avessi letto il titolo dell’articolo avrei pensato che la direttrice avesse preso e copiato uno dei tanti post di “comuni” cittadini pubblicati nel gruppo Facebook Sei di Saronno Se, sacrosanti nelle lamentele ma che ahimè lasciano un po’ il tempo che trovano in quanto purtroppo solo fini a se stessi e non utili ad una soluzione del problema. Tra l’altro forse mi sarò perso io qualcosa ma non ho visto “macerie” lasciate dopo il passaggio del corteo.

E invece leggo che realmente le lamentele arrivano dal nostro “primo” cittadino che sicuramente è anche un “comune” cittadino come tutti noi, ma che non può prescindere dal suo ruolo.

Ruolo che prevede tra l’altro la “vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto”. Risulta tra l’altro di pubblico dominio l’incontro avuto con il Prefetto stesso in data 28 Giugno, quindi ben dopo l’annuncio del corteo di sabato, avvenuto circa a metà Giugno.

Non voglio fare del facile opportunismo politico: so benissimo che il sindaco è impotente davanti a certi eventi e che non può schierarsi al comando di un manipolo di agenti della Polizia Locale per fermare una manifestazione. Non è il suo ruolo e non rientra nelle sue competenze.

Ma voglio solamente dargli un consiglio: forse la città si auspicherebbe che, invece di “piangere” a mezzo social e di criticare l’operato delle forze dell’ordine, corresse preventivamente dal Prefetto a “battere i pugni sul tavolo” (sua citazione su altro argomento che ben ricordiamo!).

Mi sono pertanto immaginato un ipotetico monito del Prefetto ai funzionari di pubblica sicurezza preposti a dirigere le operazioni durante il corteo se avessimo un sindaco davvero incisivo nell’esercizio delle sue funzioni: “signori, mi raccomando, non fateli uscire dal corteo, che nessuno possa fare nemmeno una sola virgola con la bomboletta sui muri o anche solo pensare di poter danneggiare il più piccolo arredo urbano, altrimenti quello là (il sindaco di Saronno) viene qua tutti i giorni con segnalazioni e proteste”.

Ecco signor sindaco come dovrebbero andare le cose nell’esercizio delle sue funzioni. Lasci “piangere” (a ragione o anche a volte esagerando guidati dall’emotività) sui social i suoi cittadini e sia per noi un riferimento concreto ed incisivo!”

