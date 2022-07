x x

SARONNO – “Questa mattina alla sede Anci di via Rovello il Comune di Saronno ha illustrato il progetto della Nuova Rodari al seminario verso la futura edilizia scolastica a cura di Regione Lombardia, Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti PPC, in collaborazione con Ordine e Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Milano e ANCI Lombardia”.

Sono le parole dell’assessore Francesca Pozzoli in cui post condiviso sui social.

“È stata l’occasione per presentare i progetti vincitori del bando regionale “Spazio alla Scuola”, con un interessante momento di confronto ricco di stimoli, per riflettere su come nessuna scuola possa ormai essere “solo” una scuola e su come alla progettazione di una scuola si arrivi solo insieme (amministrazione comunale, tecnici, docenti, studenti e loro famiglie), perché buone idee producano buone architetture in raccordo con le esigenze della vita. Dopo anni di pandemia e restrizioni, è doveroso ridare tanto ai nostri ragazzi in termini di tempo e di spazi dedicati alle loro esigenze”.

