TRADATE – “Ancora una volta le istruzioni fanno da scendiletto alle associazioni venatorie: in agosto inizierà la mattanza dei cinghiali al parco Pineta, soprattutto la zona che comprende la provincia di Varese e Como”. Inizia così la dura presa di posizione di 100%animalisti che si dice pronta a scendere in campo contro la caccia dei cinghiali. “Questi signori sappiano che il nostro Movimento, in collaborazione con la Sinergia Animalista, già dalle prossime settimane farà capire a questi signori che faremo di tutto per disturbare la loro attività sanguinaria. Se i cinghiali sono “causano” danni, l’unica responsabilità è dei cacciatori che li hanno introdotti nel territorio, per aver la scusa di cacciare tutto l’anno”

Gli animali non usano mezze parole anche nei confronti della politica: “Vergogna ai sindaci e politici che permetteranno quello scempio, vergogna alla dirigenza del parco Pineta, un parco naturalistico trasformato in un campo di battaglia, diventato una base logistica di bracconieri (che sempre cacciatori rimangono).

Dicono che i cinghiali causano incidenti stradali, noi invece crediamo che se i limiti di velocità fossero rispettati, il problema non esisterebbe. Ma ogni scusa è buona per soddisfare la voglia di sangue degli assassini legalizzati”.

