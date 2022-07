x x

SARONNO – “Il responsabile dell’Ats mi ha detto “Sindaco lei deve fare il miracolo perchè non dobbiamo più riaprire l’hub vaccinale ad inizio di settembre ma il 22 agosto. E ce l’abbiamo fatta”.

Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi intervistato ieri mattina su Radiorizzonti in merito all’hub vaccinale.

“La partenza della campagna vaccinale per la quarta dose mette in difficoltà chi gestisce un hub vaccinale come quello di Saronno. Noi avevamo concordato con Ats Insubria che agosto fosse un mese di riposo per i medici, per i volontari e per la polizia locale che più volte alla settimana rifonisce le dosi. E invece la scorsa settimana sono stato contattato dal direttore dell’Ats Lucas Gutierrez che mi ha chiesto di fare un miracolo e di aprire l’hub il 22 agosto. Io ho risposto che l’hub vaccinale è lì e non scappa ma che l’organizzazione che avevamo previsto con medici e volontari era quella di un mese di riposo. Mi sono dato da fare con Medici Insubria, con la Croce rossa, con la Protezione civile, l’associazione nazionale carabinieri con gli alpini e ieri sera (venerdì ndr) siamo riusciti a trovare il personale. Qui l’hub vaccinale funzionerà fino a fine luglio chiuderà le prime tre settimane di agosto e poi riaprirà il 22 agosto”.

Nel mese di agosto l’hub sarà aperto tutto le mattina delle 8 alle 12. “Cosa succederà a settembre non si sa al momento – continua il sindaco – ma credo che l’hub dovrà restare aperto per l’intera giornata visto che verosimilmente la possibilità di vaccinarsi sarà estesa ad altre fasce di popolazione. “Al momento in Ats Insubria sono aperti due hub vaccinali quello di Saronno e quello di Gallarate che chiuderà le ultime due settimane di agosto da qui la richiesta di apertura di quello di Saronno. Ce l’abbiamo fatta e io ne approfitto per ringraziare Medici Insubria, tutti i volontari e la polizia locale”.

Dal sindaco Airoldi l’invito “a non presentarsi senza prenotazione”: “Le dosi all’hub sono contate, c’è qualche unità in più ma se le persone si presentano senza prenotazione, come successo negli ultimi giorni finiscono per attendere ore sotto il sole come negli ultimi giorni magari per niente”.

