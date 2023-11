SARONNO – “Poco meno di 600 firme contro gli abbattimento e un progetto di riqualificazione del parco dell’ex Seminario, cori ultra contro l’Amministrazione che per il secondo anno costringe l’Fbc Saronno a giocare metà campionato in esilio, la lettera di 100 genitori per avere uno spazio per il rugby, una nota delle Rsu aziendali che lamentano scarsa attenzione alle esigenze di dipendenti esasperati, residenti di dal Pozzo che con megafono e cori informano di casa in casa del ricorso al Tar, le richieste di informazioni dei genitori dell’Ignoto Militi che dall’inizio dell’anno non hanno la palestra”

Inizia con un elenco la nota del capogruppo Gianpietro Guaglianone in merito ai problemi che l’Amministrazione si sta trovando ad affrontare in questi ultimi giorni. “Proteste, lamentele e contestazioni diverse, dal tema alla modalità ai soggetti coinvolti, ma con un filo rosso. I saronnesi non sentono la vicinanza dell’Amministrazione. La maggioranza e la giunta non sono vicini ma sempre in opposizione”.

L’esponente di Fratelli d’Italia è molto chiaro nella sua analisi: “Che sia il problema dell’erba dello stadio rovinata che impedisce le partite casalinghe o un intervento che non piace, i saronnesi non si trovano un’Amministrazione che ascolti, collabori e condivida una soluzione migliorativa. Dopo un po’ di silenzio arrivano note e comunicazioni in cui si informa di quanto, “giusto, lecito e opportuno”, è stato deciso dal palazzo comunale. Se la critica/il problema diventa anche politico arrivano anche toni sprezzanti. E un feroce scaricabarile contro i predecessori (ma lo gli ultimi 5 anni perchè se no diventa un boomerang ne siamo consapevoli), il covid, l’aumento delle materie prime, il cambiamento climatico, la guerra o la stampa”.

E conclude con una stoccata: “Tutto molto molto lontano dalla Saronno amica di cui si parlava nel programma elettorale del sindaco. Tutto molto lontano dal rapporto con la città che la maggioranza aveva detto di voler creare in campagna elettorale. Perchè lo slogan “Saronno siamo noi” è diventato presto “A Saronno contiamo solo noi”.

