SARONNO – “Nel parco dell’ex Seminario sono in azione motoseghe e piattaforme aeree per una serie di abbattimenti. Sono quelli per la nuova area feste? Sono necessari? Quante piante saranno tagliate? Saranno sostituite? Non si sa. Perchè ancora una volta l’Amministrazione (ma anche la Giunta e la maggioranza green a parole ma non nei fatti) si è stranamente dimenticata di informare la città”

Sono le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone che “con rammarico constatata la mancanza di informazione da parte dell’Amministrazione comunale sull’intervento in corso nell’area verde” e chiede “dati e chiarezza”

“Sappiamo che nell’area verde devono essere realizzati gli interventi di “rigenerazione urbana” del parco del ex Seminario per la realizzazione di un’area con palco per eventi/concerti capienza 2000 persone base espandibile a 5000, finanziati con fondi del Pnrr per due milioni e cinquecento mila euro. Sicuramente opinabile la scelta di quest’area invece di utilizzare aree meno centrali (penso ad esempio al tema del rumore). Ma siamo sicuri che di vera e propria rigenerazione si tratti? E qual è il prezzo ambientale?”

Guaglianone entra nello specifico: “Dagli schemi allegati alla determina si può vedere che è previsto l’abbattimento di un numero cospicuo alberi, a questo punto viene da ipotizzare che siano gli abbattimenti in corso oggi ma ancora una volta non si sa cosa fa l’amministrazione sul verde pubblico. Insomma giù gli alberi per fare spazio alla “rigenerazione urbana“? E’ stato considerato l’impatto ambientale? Quante piante saranno abbattute? Saranno ripiantumate altre essenze? Dove?”.

Un tema divenuto ancora più di attualità negli ultimi mesi: “Saronno ha subito la caduta di alberi a causa del tristemente noto maltempo di questa estate. Ora sono proprio necessari questi abbattimenti? Non c’erano location e soluzioni alternative all’area verde che ridurre le piante di un parco?”

E conclude: “Mi aspetto che, dimostrando la trasparenza di cui tanto si è parlato in campagna elettorale e in questi anni, arrivino spiegazioni e dati sull’intervento sul parco dell’ex Seminario sia dalla Giunta sia dalla maggioranza, tanto sollecita sui certi temi tanto silenziosa su quelli più spinosi”.

