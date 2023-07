x x

SARONNO – “Il centralino della polizia locale è letteralmente subissato di chiamate, gli agenti, la protezione civile e i dipendenti comunali sono all’opera da giorni per aiutare la popolazione e per mettere in sicurezza la città mentre la Giunta racconta con un video al giorno sulla pagina politica del sindaco i cantieri in corso. Non pare alla maggioranza che ci sia qualcosa che stona in questo quadro?”

Sono le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone che rilancia il tema del silenzio dell’Amministrazione comunale dopo le grandinate degli ultimi giorni.

“E non ci propini il sindaco Augusto Airoldi, se mai rompere il suo ormai proverbiale silenzio, la favoletta del lavorare in silenzio. I cittadini hanno diritto di sapere quali e quanti sono i danni in città. Se ci sono gli estremi per chiedere lo stato di emergenza. Se ci sono situazioni particolarmente critiche sul fronte della sicurezza e della salute pubblica (tutto bene l’impianto di bonifica dell’acqua all’ex Cantoni? e il livello del torrente Lura? Ci sono alloggi o aziende inagibili?). E soprattutto l’Amministrazione sta intervenendo per aiutare i cittadini? Come in altri comuni è previsto un piano per una pulizia straordinaria della città? Ci sono ancora alberi pericolanti o i parchi si possono riaprire? Com’è la situazione alla piattaforma ecologica si può conferire senza problemi materiali danneggiati dal maltempo? E’ prevista una raccolta straordinaria di ingombranti per aiutare i cittadini?”.

E conclude: “Sindaco e assessore Casali dov’è la partecipazione e la trasparenza con cui avete fatto campagna elettorale? Ci sono due addetti stampa (e qualche soldino in più vista l’ultima variazione di bilancio) comunicate e informate con i vostri cittadini. Per favore è un loro diritto e uno dei vostri primi doveri!”

