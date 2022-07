x x

SARONNO – Ferma oggi la linea Saronno-Seregno, ad informare gli utenti è stato l’ente ferroviario. “Si avvisano i clienti che fino al termine del servizio della giornata odierna i treni della linea S9 tra Seregno e Saronno non vengono effettuati. Previsti bus sostitutivi nella tratta interrotta. Da Seregno con partenza al minuto 16′ in direzione Saronno, e viceversa con partenza al minuto 17′ di ogni ora. Al momento tramite la app dell’ente ferroviario non sono state fornite informazioni riguardo al motivo dello stop, anche se verosimilmente legato alla circostanza che molti convogli siano alle prese con problemi tecnici legati al grande caldo di questi giorni, che ha già portato a cancellazioni di corse su altre linee.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

21072022