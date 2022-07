x x

SARONNO – Si allingano i tempi dello stop della linea ferroviaria Saronno-Seregno, dal 21 luglio non vengono effettuate corse in treno e l’ente ferroviario ha fatto sapere che non si riprenderà sino a domenica 24 luglio compreso. “Si avvisano i clienti che fino al termine del servizio i treni della linea S9 tra Seregno e Saronno non vengono effettuati. Previsti dei bus sostitutivi da Seregno con partenza al minuto 16 in direzione Saronno, e viceversa con partenza al minuto 17”.

Le cause della cancellazione di tutte le corse ferroviarie della giornata non è stata comunicata, ed è verosimilmente legate ai problemi che si stanno registrando in questi giorni sulle linee, per quanto riguarda il funzionamento del treni in una situazione di caldo estremo come si registra in questo periodo.

