SARONNO – Regione Lombardia ha emesso una allerta gialla meteorologica per possibili, forti temporali anche in zona. Come riferiscono dal servizio meteo regionale, “il transito di un’onda depressionaria sull’Europa centrale favorisce, per la seconda parte della giornata di oggi 23 luglio, un aumento dell’instabilità sulla regione, con rovesci di pioggia e temporali in particolare su Alpi e Prealpi, ma con interessamento anche a parte dei restanti settori nel pomeriggio-sera; asse di propagazione da sud-ovest a nord-est. In tarda serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi a partire da Ovest. Si segnala che, localmente, i fenomeni potranno risultare di forte intensità. Venti deboli o moderati provenienti da Sud su pavese, dai quadranti occidentali altrove. Sulla bassa pianura centro-occidentale e su Appennino pavese si segnala la possibilità di ventilazione con raffiche fino a 50 km/h e velocità medie orarie a tratti fino a 30 chilometri orari”.

Per la giornata di domani 24 luglio non si esclude nelle prime ore della notte, la possibilità di residua instabilità più probabile sui settori orientali con brevi rovesci o temporali, che andranno ad esaurirsi dal mattino. Nel pomeriggio condizioni di debole instabilità a ridosso dei rilievi, dove saranno possibili brevi rovesci o temporali; altrove assenti o isolati. Venti generalmente deboli con rinforzi a tratti. Sotto i 1500 metri in giornata venti prevalentemente provenienti dai quadranti orientali, salvo fino al primo mattino tra 700 e 1500 metri in cui saranno possibili, specialmente in Valtellina e Valcamonica, temporanei rinforzi da nord/nord-ovest con raffiche fino a circa 60 chilometri orari.

23072022