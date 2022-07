x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia in merito all’incontro sulle ciclabili di martedì sera all’ex bocciodromo

L’altra sera all’ex Bocciodromo è andata in onda un’accalorata assemblea (accalorata solo per la temperatura perchè i presenti in sala erano solo una decina) in cui l’assessore Franco Casali ha illustrato le due nuove ciclabili o meglio i due tratti della Ciclometropolitana finanziati con il bando del Mite 5 anni fa e non ancora realizzati per la parte di competenza del Comune di Saronno. Con l’occasione l’Assessore ha sforato un pò magnificando la conquista della seconda bike smile da parte del Comune di Saronno e ipotizzandone una terza a breve. Insomma piovono bike smile come polpette su Saronno: peccato che l’Assessore si dimentichi di ricordare che il riconoscimento è attribuito da Fiab, associazione di cicloamatori di cui Casali è stato presidente fino a l’altro ieri. Insomma è un pò come se il buon Franco si premiasse da solo.

Quello che proprio non ci piace è il fatto che Casali – nominalmente assessore alla mobilità (tutta)- pensi sempre e solo alla mobilità su due ruote. Forza Italia vuole ricordare all’assessore che a Saronno circolano ogni giorno migliaia di veicoli a motore a due, tre e quattro ruote e lui si deve occupare anche di loro! Questa insistenza monotematica sulla bicicletta rischia di stancare e fa perdere di vista il contesto generale del traffico della nostra città che è sempre più caotico. Gli ricordiamo solo alcune problematiche su cui ci piacerebbe vederlo impegnato.

La viabilità nella zona Sud (via Piave, Viale Lombardia, via Parma) è al collasso. Si era parlato in campagna elettorale di una bretella che collegasse la rotonda del Decathlon alla zona industriale di Origgio in modo da alleggerire via Parma. Si era anche detto che il comune avrebbe fatto pressioni su Anas per realizzare un sottopasso all’uscita autostradale Uboldo-Origgio sulla Varesina. Di tutto ciò non si sa nulla. E altrettanta nebbia grava sul quadrante nord ovest della città (zona Santino/Liceo Legnani per intenderci) che al mattino è del tutto intransitabile. Una bretellina che sfrutti l’attuale via Rezia prolungandola fino alla Via Prealpi sarebbe d’aiuto. Tutti interventi di spesa relativa che non abbisognano di accordi di programma o di faticose concertazioni. Per non parlare dei parcheggi fuori dal centro pedonale che potrebbero essere realizzati in project financing senza oneri per il Comune.

Assessore Casali, le due ruote ci piacciono molto e le usiamo anche noi per spostarci in città ma non dimentichiamo le tante persone (anziani, disabili, donne incinte ecc.) che non possono utilizzarla neppure per tratte brevi. La mobilità “dolce” non va brandita come una bandiera altrimenti potrebbe trasformarsi in un calice “amaro”. Meno ideologia e più pragmatismo.

