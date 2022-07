Calcio mercato, l’ex Fbc Saronno Gambino al Tradate

x x

TRADATE / SARONNO – “Giacomo Gambino sarà il portiere del Tradate la prossima stagione. Secondo quanto appreso dalla redazione di paolozerbi.com, infatti, la formazione biancoblu avrebbe individuato nell’estremo difensore classe 1987 il rinforzo tra i pali”: lo annuncia il sito specialistico del calcio locale.

I tifosi del Fbc Saronno si ricorderanno senz’altro Gambino portiere del locale Football Club, qualche stagione fa. Per il giocatore esperienze anche alla Lainatese. Un elemento di sicura esperienza ed affidabilità, per il club tradatese che vuole recitare un ruolo importante nel prossimo campionato di Prima categoria.

Il mese scorso la società tradatese aveva annunciato l’arrivo in panchina dell’esperto Pasquale Curatolo.

(foto di Giacomo Gambino da paolozerbi.com)

