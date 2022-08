x x

CARONNO – Nuovo under per la S.C. Caronnese, è il momento della presentazione di Tommaso Giardino.

Attaccante classe 2002, Tommaso è una punta centrale in grado all’occorrenza di svariare anche su tutto il fronte offensivo. Uscito dal settore giovanile della Pro Patria, dove si è messo in mostra negli Allievi con 13 gol tre anni fa, lo scorso anno era nel gruppo della prima squadra con la quale ha debuttato nella partita contro la Pro Sesto.

Corteggiato da molte squadre del territorio, tra Serie D ed Eccellenza, ha scelto la Caronnese per dare il via alla sua carriera tra i grandi. Benvenuto in rossoblù, Tommaso.

