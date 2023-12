Calcio

CARONNO PERTUSELLA- Nell’andata della Coppa Italia Eccellenza, la Caronnese ospita al proprio stadio comunale i bresciani del Ciliverghe Calcio, in un match fondamentale in quanto valevole per qualificarsi alla finale della Coppa. Alla fine del match a spuntarla sono i padroni di casa che vincono per 1 a 0, grazie al goal di Corno.

Nel primo tempo gli ospiti prendono in mano fin dai primi minuti il possesso palla e creano diverse chance per passare in vantaggio. La prima grande occasione arriva al 25′ con Trovadini che semina il panico in mezzo all’area e serve Cristini, ma Puka è bravo a respingere in scivolata il tiro. Al 43′ il Ciliverghe sfiora il vantaggio con Tanghetti che si fa spazio in area a trova Torri che calcia a botta sicura, ma è miracoloso Corno che salva sulla linea di porta. Finisce a reti bianche la prima frazione di gioco con una Caronnese in difficoltà, ma che tiene il risultato.

Nella seconda frazione di gioco i ragazzi di Roberto Gatti scendono in campo con un piglio diverso e, al 46′ il capitano Corno tira a giro, ma colpisce la traversa. Al 57′ è bravo Quintiero a respingere in calcio d’angolo l’offensiva del Ciliverghe con la conclusione di Torri. Al 62′ arriva la rete del vantaggio casalingo con il solito Corno che si carica sulle spalle la propria squadra: stop, girata di sinistro e palla in rete. Ad un quarto d’ora dalla fine, doppia occasione per la Caronnese con Zoppi che prima si vede il tiro parato da Vigilati e poi spara alto sopra la traversa.

Con questa vittoria la Caronnese mette il muso in avanti e potrà godere di un piccolo vantaggio nella semifinale di ritorno che si giocherà a Mazzano, il 20 dicembre.

Caronnese-Ciliverghe 1-0 (0-0)

CARONNESE (4-3-3) Quintiero, Ngounga, Puka, Galletti, Bossi; Morlandi, Mathieu (47’ s.t. Brugnone), Diatta (40’ s.t. Lorusso); Napoli, Zoppi, Corno. A disposizione De Bono, Matera, Luoni, Sanogo, Russo, Birolini. All. Gatti.

CILIVERGHE (4-4-2) Vigilati, Boniotti, Ondei, Traina, Carminati; Scidone, Cristini (35’ s.t. Filippini), Bresciani, Torri (25’ s.t. Danesi); Trovadini (25’ s.t. Solonaru), Tanghetti. A disposizione Tognazzi, Ardesi, Muca, Berati, Colosio, Pisa. All. Quartuccio.

Arbitro Monti di Como (Mastroianni di Mantova e Moscolari di Bergamo).

Marcatore s.t. 17’ Corno (Ca).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 1-0 Ciliverghe. Ammoniti Mathieu e Boniotti. Ammonito l’allenatore di casa Roberto Gatti. Recupero 1’-5’.