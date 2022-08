x x

ORIGGIO – SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota con cui il comitato “Prospettive area ex-Novartis” che ha iniziato recentemente la propria attività.



In seguito alle numerose informazioni circolate sulla stampa in questi ultimi mesi sul futuro dell’area occupata dalla storica azienda Novartis – che dopo l’estate trasferirà i suoi uffici a Milano – e ventilata l’ipotesi dell’acquisto dell’area da parte di un colosso della logistica, una trentina di cittadini hanno costituito il comitato “Prospettive Area Ex-Novartis”.



Preoccupati dell’impatto ambientale, viabilistico e di sviluppo urbanistico nell’area nord-est del comune di Origgio, il comitato si propone di ottenere un miglioramento sostanziale dell’ambiente e della viabilità nella zona interessata.



Durante le ore di punta la zona è già congestionata dal traffico rendendo impossibile agli origgesi l’accesso ai servizi di Saronno e l’uso della bicicletta o di altri mezzi ecologici è fortemente penalizzato per la mancanza di un percorso ciclo-pedonale protetto. L’assenza di un polmone verde tra Saronno, Caronno Pertusella e Origgio favorisce inoltre la formazione di isole di calore e quindi l’insorgenza di fenomeni climatici estremi, come grandine e pioggia torrenziale. I cittadini facenti parte del comitato temono anche che l’eccessiva cementificazione del territorio porti al dissesto idrogeologico (allagamenti).

Il comitato quindi auspica che:

il comune di Origgio attivi uno strumento di consultazione pubblica per questo ed altri progetti fortemente impattanti sull’ambiente;

venga esteso il vincolo dei Plis Lura e Mughetti sulle aree adiacenti per tutelare il territorio da ulteriori pressioni speculative;

le imprese subentranti nell’insediamento operino secondo un elevata responsabilità sociale, etica e ambientale;

il patrimonio edilizio degli edifici Ex-Novartis venga il più possibile valorizzato in quanto rappresenta, con il suo design caratteristico, “la porta est” di Origgio.



Per informazioni ed eventuali adesioni è possibile scrivere al seguente indirizzo [email protected]

