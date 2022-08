x x

CISLAGO – Bella esperienza per i giovani dell’oratorio del Sacro cuore di Cislago in questi giorni si sono recati a Malta per un pellegrinaggio alla visita dei tanti luoghi sacri dell’isola del Mediterraneo, ed anche alla scoperta della sua storia e della sua arte. Una esperienza di grande interesse per i giovani cislaghesi, che hanno avuto modo anche di essere informati sui lavori della “commissione migranti”.

I giovani cislaghesi hanno dapprima compiuto una visita della storica Rabat nel centro dell’isola, con visita alle catacombe e alla grotta di San Paolo; poi della splendida cittadina di Mdina, un vero tesoro architettonico e della storia locale, sempre nel centro dell’isola; e dopo avere toccato alcuni luoghi di grande bellezza naturalistica, come la Blue lagoon fra Malta e Gozo; non poteva certo mancare una tappa nella capitale Valletta.

(foto: alcuni momenti della visita dei giovani dell’oratorio del Sacro cuore di Cislago sull’isola di Malta)

