CERIANO LAGHETTO – La società Asd Ceriano Laghetto annuncia ufficialmente la nascita dell’affiliazione con il progetto Renate Academy.

“Con grande orgoglio – spiegano dalla società – vogliamo portare avanti questo progetto dedicato al nostro settore giovanile, un percorso completamente dedicato alla crescita e alla formazione dei ragazzi sotto tutti i punti di vista.

La passione, l’amore , l’impegno e la costanza saranno i nostri punti determinanti per la continuità e la crescita di questi progetto!”

Dalla società cerianese arriva anche un “grazie per la fiducia e per averci scelto” al Renate Academy.

