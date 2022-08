x x

SARONNO – La scuola di Performative Arts Village (Pav) di Saronno inizia una collaborazione con l’agenzia Fiorella Giannelli tra le principali agenzie di rappresentanza dello spettacolo italiano.

Dieci tra allieve e allievi di Pav sono stati scelti per essere rappresentati da Ander25y. Il progetto nasce per rappresentare i giovani artisti supportandoli, nelle scelte professionali e di perfezionamento, nella prima fase della loro carriera: quella più delicata. Selezionati accuratamente per il talento e per la provenienza dalle migliori scuole italiane il gruppo ha l’obiettivo di rappresentare tutte le fasce di età, tutti i generi, tutte le etnie e tutte le regioni italiane diventando il punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di giovani attori.

Fiorella Giannelli svolge l’attività di agente cinematografica dal 1986. Nel 1996 apre una propria agenzia diventando “Fiorella Giannelli consulenza artistica” – Studio Giannelli Srl – svolgendo attività di consulenza e rappresentanza nell’ambito del cinema, della televisione, del teatro e della pubblicità. La qualità attoriale, l’esperienza teatrale, la formazione, la competenza sia artistica che professionale sono sempre stati i valori distintivi degli artisti dell’agenzia. Oggi “Fiorella Giannelli consulenza artistica” si rinnova e a fianco di Fiorella troviamo Maria Toesca che, oltre a innumerevoli esperienze artistiche, vanta una pluriennale esperienza di coaching per giovani talenti. Quindi agli artisti dello Studio Giannelli si affiancano adesso, nella sezione Ander25y, un importante gruppo di giovani artisti.

Dal 2011 al 2015 Fiorella Giannelli è stata presidente della Lara Libera Associazione Rappresentanti di Artisti che dal 1997 tutela e sviluppa la professionalità degli artisti del mondo dello spettacolo, coinvolgendo soggetti istituzionali, economici e produttivi del settore.

Performing Arts Village di Saronno è attiva dal 2017, ma con un’esperienza di 25 anni di Simona Dal Cer nella regia e nella conduzione di laboratori teatrali. I corsi vertono su teatro e cinema inteso sia come recitazione cinematografica sia come sceneggiatura. Il corso di sceneggiatura è condotto da Alberto Fornari, diplomato in sceneggiatura alla civica scuola di cinema Visconti di Milano e che ha ottenuto di recente un riconoscimento Mibact con un prgetto di lungometraggio di cui è sceneggiatore.

Gianmaria Fornari è il responsabile dei percorsi di recitazione cinematografica e in passato ha svolto il mestiere di attore teatrale e praticato il metodo ‘actor’s studio. Inoltre, ha svolto il ruolo di direttore creativo per agenzie di comunicazione di Milano, è sceneggiatore e regista.

Tra gli insegnanti di Pav, anche Michele Maccagno, premio Enriquez 2017, attore storico di Ronconi e del Piccolo Teatro di Milano, diplomato alla Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, e anche Leo Ferrari attore formatosi nella prestigiosa ‘London School of Dramatic Art’ di Londra che da noi insegna ‘acting in english’.

Gilsa Bolognese insegna dizione e voce, doppiaggio e teatro bambini. Di recente è stato avviata anche la collaborazione con il progetto ‘Ready to read’ attraverso i laboratori di teatro di Simona Dal Cer e di dizione di Gilsa Bolognese.



“La collaborazione con Fiorella Giannelli – rimarca Pav – è per noi attestato di buon lavoro poichè la selezione è stata effettuata tra le migliori scuole italiane e su 35 giovani talenti di ander 25y dieci provengono dal Pav.”



