SARONNO – Biciclette ed ora anche monopattini che “sfrecciano” incuranti dei pedoni sotto i portici di corso Italia. E’ uno dei problemi più annosi del centro di Saronno contro cui spesso commercianti e passanti chiedono l’intervento della polizia locale.

Negli ultimi giorni gli agenti del comando di piazza Repubblica hanno comminato due sanzioni da 46 euro a chi non ha rispettato il divieto di pedalare sotto i portici di corso Italia. Una scelta rischiosa quella dei ciclisti e degli amanti dei monopattini dettata spesso da una “pavimentazione” più comoda su cui procedere. Una comodità che si scontra con le norme del codice della strada, con il regolamento cittadino e soprattutto che mette a rischio l’incolumità dei passanti.

In passato la polizia locale, non nuova ai controlli e alle sanzioni, aveva realizzato anche una campagna informativa ad hoc con tanto di disegni realizzati da una saronnese per ricordare ai ciclisti l’importanza di rispettare gli spazi e le norme soprattutto nel cuore della città.

