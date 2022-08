x x

SARONNO – L’occasione, per chi deve ristrutturare una vecchia casa, è senz’altro ghiotta: ottenere il 10 per cento di volumetria in più. La condizione è che si tratti del recupero di fabbricati dismessi, inagibili o in ogni caso inutilizzati da almeno un anno. E’ una possibilità data da norme regionali ed a Saronno già cittadini e società hanno deciso di approfittarne ed hanno preso contatti con il Comune per avviare l’iter.

Si sono per adesso fatti avanti 13 proprietari e non soltanto per aree dismesse o comunque stabili inutilizzati di notevoli dimensioni consistenti (è il caso ad esempio degli spazi che si trovano all’angolo fra via Milano e via Varese dove una volta c’era il centro sociale Telos, e dello stabilimento Lus di via Manzoni ma anche di progetti di dimensioni decisamente più contenute, soprattutto nel centro storico saronnese, in casa e cortili di ringhiera: nello specifico, le aree interessate sono in corso Italia, vicolo Santa Marta e via Cavour. Ma per beneficiare dell’incentivo c’è tempo sino a fine anno e quindi potrebbero aggiungersi ulteriori “manifestazioni di interesse”.

Il bonus volumetri in Lombardia può arrivare sino al 25 per cento ma a Saronno il Comune ha deciso di fermarsi al 10 per cento, considerando che buona parte del territorio è già edificato e per favorire interventi che puntino sulla qualità.

11082022