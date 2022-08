x x

SARONNO – “Non so se sia stata la polizia locale, l’ufficio cultura del Comune, l’Econord o i commercianti della zona ma ringrazio chi ha tolto i cartelloni rovinati in piazza Libertà. Dedico un grazie anche a ilSaronno per aver dato spazio alla mia piccola richiesta. Mi spiace per le polemiche provocate (non era mia intenzione) ma sono contenta del risultato”.

E’ il messaggio lanciato dalla saronnese che aveva chiesto la rimozione dei disegni, ormai danneggiati, dei bimbi che rivestivano le colonne dei portici tra piazza Libertà e corso Italia. Erano stati posizionati lo scorso maggio al termine di un‘iniziativa per i più piccoli. Qualche giorno fa una nonna ha chiesto che fosser rimossi perchè ormai molto danneggiati al punto da fare “tristezza e dare un’idea di degrado”.

Nelle ultime ore tutti i cartelloni sono stati rimossi da qui il messaggio della saronnese.

