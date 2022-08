Softball, tre rinforzi per Saronno in vista della Coppa Coppe. Oggi debutto contro Ostrava

Softball, tre rinforzi per Saronno in vista della Coppa Coppe. Oggi debutto...

SARONNO – Tre rinforzi per l’Inox Team Saronno in vista della Coppa Coppe che si tiene dal 15 al 21 agosto sul diamante di Viladecans in Spagna. Proprio oggi il debutto delle saronnesi del presidente Massimo Rotondo, alle 17.30 contro le quotate Arrows di Ostraca (Repubblica Ceca), e nel gruppo delle formazione del Varesotto si sono aggiunte Eliska Thompsonova, nazionale ceca, e due giocatrici del Pianoro, ovvero Catlyn Nolan e Tara Melassi.

Saronno è senz’altro una delle favorite in questa manifestazione, assieme alle ceche ed alle olandesi targate Haarlem. Nel lotto delle partecipanti anche le locali spagnole, oltre alle austriache del Linz ed alle tedesche del Bonn, che difficilmente potranno dire la loro per il podio.

