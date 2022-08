x x

SARONNO – Il social dedicato alla città degli amaretti messo a disposizione da IlSaronno ha ormai raggiunto e superato i 50 iscritti: un primo passo per la nascita di questa nuova piazza virtuale. Ora è tempo di conoscerlo un po’ meglio.

A differenza di altri social network, su Mastodon, ogni utente può scegliere come visualizzare i post degli amici, delle persone che intende seguire e ovviamente quelli de IlSaronno. Su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube gli utenti sono abituati a vedersi proporre i post che il social network ritiene più interessanti per loro. Saronno.one lascia che siano gli utenti a fare questa scelta.



La cosa più facile e immediata è vedere i post in ordine cronologico di tutte le persone che abbiamo deciso di seguire. Questa è il primo livello di Mastodon.

È così che vengono mostrati i post sull’applicazione di Mastodon e quando si enta nel proprio profilo sul web. Se si vuole vedere Saronno.one in questa modalità si può cliccare sul tasto “Home” nella barra laterale.

Saronno.one è un social dedicato alla città di Saronno e questo si vede soprattutto nel secondo livello di Mastodon. Se nella barra laterale si clicca su “Locale” si vedono i post di tutte le persone iscritte a Saronno.one man mano che vengono inviati. Questa pagina non è visibile a tutti coloro che usano mastodon, ma solo a coloro che lo usano tramite Saronno.one ed è uguale per tutti.

Cliccando su “Federazione” si entra nel terzo livello di Mastodon. Qui vengono mostrati, sempre in ordine cronologico, i post di tutti i server collegati con Saronno.one. È sufficiente che un utente di Saronno.one segua un utente su un altro server, ad esempio mastrodon.uno, e tutti i post di mastodon.uno appariranno nella voce “Federazione” di Saronno.one. Questa sezione è il posto giusto per trovare nuovi account da seguire. Ad esempio si trova l’account della scuderia Ferrari (@[email protected]), quello di EpicuroDixit (@[email protected]), quello ufficiale di Mastodon Italia (@[email protected]), quello di Rai News (@[email protected]) o quello dei fan italiani di Star Trek (@[email protected]).

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn