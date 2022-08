x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Rari Nantes Saronno.

“Con i Campionati Italiani di Categoria a Roma svoltisi dal 28 luglio al 4 agosto si conclude la stagione del settore agonistico Rari Nantes Saronno.

Quest’anno la location si sposta dal tradizionale impianto del Foro Italico all’assolato e caldissimo Polo Natatorio di Pietralata.

I qualificati sono ben 6: Asia Villa (100rana, 200rana, 200misti, 400misti), Eleni Moia (100farfalla, 200farfalla), Davide Ottoni (50, 100, 200rana), Alessandro Canti (50stile), Lorenzo Sala (100stile) e Tommaso Porcu (100, 200rana).

Il gruppo di atleti saronnesi lascia il segno ottenendo 4 finali: una finale giovani con Tommaso Porcu nei 100 rana (8°posto), una finale Juniores con Asia Villa nei 200 rana (9° posto); infine due finali Ragazzi con Eleni Moia nei 100 farfalla (7^) e nei 200 farfalla in cui, con un’esaltante gara, chiude al quarto posto a meno di un secondo dal podio. (…)

Dopo un entusiasmante Campionato Regionale e un importante Campionato Italiano Assoluto, anche i Campionati di Categoria regalano forti emozioni. Si conclude così un anno agonistico ricco di risultati e soddisfazioni che dà forza e vigore al progetto RNS in vista dell’anno venturo.”

