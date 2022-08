x x

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Universal Solaro.

“Universal Solaro è diventata scuola calcio inter, riconoscimento che possono vantare solo 6 società in Lombardia è solo 4 in provincia di Milano. Crescita personale e sportiva al centro del progetto, ed ovviamente importante visibilità per i bambini visto l’affiancamento di una società professionistica. Tutte le attività saranno portate avanti con i valori di sana competizione e sport che contraddistinguono da sempre il mondo Universal.

La nostra società è da sempre impegnata nelle iniziative che possono portare lustro e visibilità al territorio e a chi lo vive, specialmente quando si tratta di bambini e ragazzi.

Di seguito il link alla pagina del nostro sito e la pagina ufficiale del progetto.

Universal Calcio

Scuola Calcio Inter“

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn