x x

SARONNO – E’ stato rinvenuto oggi pomeriggio all’ex Cantoni il cadavere di un 51enne. Si tratta di un albanese senza fissa dimora che non dava notizie di sè dallo scorso 8 luglio. Oggi pomeriggio in seguito alla segnalazione della presenza di un corpo nell’area dismessa sono accorsi i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Saronno, i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e la polizia locale di Saronno.

Il corpo è stato identificato e recuperato. E’ stata disposta l’autopsia anche se i primi accertamenti hanno permesso di scoprire come l’uomo sia stato verosimilmente vittima di una caduta accidentale da circa 5 metri in un vano seminterrano dove è stato trovato il cadavere. Sono stati i carabinieri ad allertare i conoscenti che lo scorso 20 luglio ne avevano denunciato la scomparsa.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn