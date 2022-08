x x

VILADECANS – Nel match serale contro le modeste padrone di casa del Viladecans, oggi per la quarta giornata di Coppa Coppe, l’Inox Team Saronno non si è “distratto” ed anzi ha chiuso molto rapidamente la pratica con le giovani spagnole: 14-0 e gara fermata per “manifesta” già alla quarta ripresa. D’altronde, le pur volenterose catalane nulla hanno potuto contro un Saronno dal ben diverso livello tecnico. E’ stata una festa della battuta valida, con 2 punti al primo inning, ben 11 al secondo inning, 1 al terzo inning. Da segnalare due fuoricampo, di Fabrizia Marrone e Milagros Lozada; ed un triplo di Caytlin Nolan. In pedana di lancio, per Saronno, a darsi il cambio Alexis Handley (6 strike out in due inning) ed Alice Nicolini.

Nel pomeriggio l’entusiasmante sfida fra le uniche due squadre sino a quel momento a punteggio pieno; vittoria agli extra inning del Saronno sulle Sparks di Haarlem.

Sabato le finali

Si è definito il programma di sabato, per l’ultimo atto della Coppa Coppe di softball edizione 2022. Per il gironcino che definirà le posizioni di rincalzo si giocano alle 10 Viladecans-Witches Linz (Austria), alle 12.30 Eagles Anversa (Belgio)-Viladecans; alle 15 Eagles Anversa-Witches Linz.

Per il terzo posto alle 17.30 Arrows Ostrava (Repubblica ceca)-Capitals Bonn (Germania); per il primo posto alle 20.30 Inox Team Saronno-Sparks Haarlem.

(foto: una battuta di Fabrizia Marrone contro le spagnole e le tribune dello stadio del softball di Viladecans)

