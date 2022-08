x x

GROANE – Cane da ricerca in azione nel Parco delle Groane per trovare una donna della quale si erano perse la tracce e che era stata segnalata da quelle parti dopo che aveva lasciato la propria automobile in via per Cesate a Senago. E’ stata infine ritrovata nei boschi della periferia cesatese. Si tratta di una 55enne abitante nel Milanese: era uscita di casa per recarsi al lavoro ma poi era rimasta vittima di un malore, si era sentita male anche quando era al volante, la vettura era uscita di strada e così si era andata a piedi in cerca di aiuto ma si era persa nel bosco, e non aveva neppure il telefonino.

A fare l’allarme i famigliari, poi il rinvenimento dell’auto da parte della polizia locale e l’avvio delle ricerche da parte delle polizie locali di Cesate, Limbiate, Desio e Senago con Protezione civile ed unità cinofila; ed il lieto fine. E’ stata riaccompagnata a casa sana e salva.

(foto archivio)

23082022