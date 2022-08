x x

SARONNO – Dopo il weekend di Coppe europee, con l’Inox Team Saronno che ha conquistato la Coppa delle Coppe, oggi e domani si torna in campo per la serie A1 di softball; penultimo weekend di stagione regolare. Noti i nomi delle quattro squadre che si contenderanno lo scudetto (ovvero Saronno, Rheavendors Caronno, Forlì e Mkf Bollate), ma non ancora le posizioni finali di classifica.

Programma – Sabato 27 agosto Bussolengo 2.0-Metalco Thunders Castelfranco (ore 17; 30’ dopo la fine di gara 1); Poderi dal Nespoli Forlì-Banco di Sardegna Nuoro (ore 17; 30’ dopo la fine di gara 1); Taurus Donati Gomme Old Parma-Rheavendors Caronno (ore 17; 30’ dopo la fine di gara 1). Domenica 28 agosto Head Reborn Sestese-Inox Team Saronno (ore 13:30; 30’ dopo la fine di gara 1).

Classifiche – Girone A Mkf Bollate (18 vittorie – 8 sconfitte, .692); Inox Team Saronno (17-7, .709); Mia Office Blue Girls Pianoro (17-11, .607); Bertazzoni Collecchio (15-11, .577); Head Reborn Sestese (8-16, .333). Girone B: Rheavendors Caronno (18 vittorie – 8 sconfitte, .692); Poderi dal Nespoli Forlì (17-9, .654); Metalco Thunders Castelfranco (12-14, .462); Taurus Donati Gomme Old Parma (10-16, .385); Banco di Sardegna Nuoro (7-19, .269); Bussolengo 2.0 (3-23, .115).

(foto: la lanciatrice saronnese Alexis Handley)

27082022