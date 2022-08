x x

CARONNO PERTUSELLA / VENEGONO SUPERIORE – Primo turno, dopo quello preliminare, per la Coppa Italia di serie D, con gare ad eliminazione diretta. Oggi, domenica, alle 16 la Caronnese ospita la Castanese allo stadio di corso della Vittoria. Arbitro Francesco Aloise di Lodi, assistenti Albulen Muca di Alessandria e Andrea Perrella di Crema.

Al via la stagione ufficiale anche per la Varesina calcio, formazione di Venegono Superiore neopromossa in serie D ed ora impegnata con la Coppa Italia di categoria. I venegonesi giocano oggi, domenica 28 agosto, a Mazzano nel Bresciano, stadio comunale di via Mazzini, contro la formazione del Desenzano: il fischio d’inizio è previsto alle 16. Arbitro Davide Cerea di Bergamo, assistenti Alberto Callovi di San Donà del Piave e Stefano Petarlin della sezione Aia di Vicenza.

Per quanto riguarda le formazioni della zona, riflettori puntati anche sul match, sempre alle 16, Varese-Legnano.

Chi passa approda ai sedicesimi di finale.

