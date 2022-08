x x

ISPRA – Nel girone 1 della Coppa Italia di Promozione sabato pomeriggio la sfida fra due matricole della categoria, le neo promosse Ispra ed Esperia Lomazzo. L’hanno spuntata i lomazzesi, che si sono imposti 1-0. Decisiva la rete di Metti al 5′ della ripresa.

Commenta il direttore sportivo dell’Esperia, Stefano D’Ulivo: “Partire con una vittoria è una grandissima soddisfazione perché vuol dire vedere ripagato tutto il duro lavoro atletico svolto dai ragazzi in questi giorni. Sappiamo che dobbiamo lavorare ancora molto, ma da oggi abbiamo qualche certezza in più”.

Nel girone 3 la netta vittoria del Fbc Saronno in casa (a Lazzate) contro la Besnatese, 4-1.

