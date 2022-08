x x

SARONNO – Ancora odori molesti a Saronno: è un problema che sta caratterizzando questa parte dell’estate in città e nel circondario e l’ultimi episodio è stato riferito dall’ex assessore comunale ai Lavori pubblici, Novella Ciceroni, che ha anche fatto una segnalazione su Municipium, la app appositamente realizzata (e che era stata lanciata dalla stessa Ciceroni) per creare un collegamento diretto con il Comune.

Ciceroni, con riferimento alla situazione dell’altro giorno in alcune zone di Saronno, ha parlato di “un odore nauseabondo, l’aria è apparsa irrespirabile!” L’ha scritto sui social e tanti cittadini hanno portato la loro testimonianza, parlando di cattivo odore nella zona al confine con Gerenzano, di puzza come di plastica bruciata fra Dal Pozzo e Cassina Ferrara.

Riguardo ai cattivi odori percepiti recentemente alla periferia sud saronnesi gli accertamenti compiuti dai tecnici dell’Arpa, l’Agenzia regionale per l’ambiente, avevano portato ad una ditta che ha sede nella zona e che tratta rifiuti.

28082022