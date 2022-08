Don Bareggi in partenza: saluto al Santuario di Saronno

SARONNO – Ieri mattina i fedeli del Santuario della Beata vergine dei miracoli hanno “salutato” don Federico Bareggi, “prete dei giovani” di Saronno e per tanti anni attivo nelle varie parrocchie cittadine, compreso quella del Santuario: e che si appresta a lasciare Saronno verso una nuova destinazione, sempre nella zona. Al sacerdote il grazie, anche tramite i social che lui stesso utilizza abitualmente (ha anche un canale Youtube tramite il quale parla del vangelo), di tanti saronnesi.

Da dieci anni a Saronno, responsabile della Pastorale giovanile di Saronno che comprende i sei oratori della città, docente al liceo Grassi e punto di riferimento degli scout della città degli amaretti don Federico Bareggi è stato un sostegno importante per i ragazzi saronnesi anche durante la recente pandemia.

(foto archivio: don Federico Bareggi)

