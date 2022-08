Caro affitti, il Comune di Limbiate è pronto a dare una mano

x x

LIMBIATE – “Aprono giovedì 1 settembre i termini per partecipare al “Bando morosità incolpevole”, destinato a supportare gli inquilini in condizioni di morosità incolpevole e soggetti a procedure di sfratto, al fine di sostenere l’accesso a soluzioni abitative adeguate“: lo annunciano i responsabili dell’Amministrazione comunale di Limbiate. Insomma, per chi proprio non riesce a fare quadrare i conti a fine mese, il Comune è pronto a scendere in campo per fornire un aiuto concreto.

La presentazione delle domande potrà avvenire dal 1 settembre e sino al 9 dicembre, previo appuntamento all’Ufficio casa in Municipio, via Monte Bianco. Avviso completo e informazioni sul sito: https://comune.limbiate.mb.it/bando-morosita-incolpevole…/

(foto archivio: il Palazzo comunale di Limbiate)

