SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Francesca Rufini capogruppo di [email protected]

Settembre sarà – un po’ più di sempre – un mese travolgente per quanto riguarda le iniziative pubbliche a Saronno. In particolare, ci saranno diversi appuntamenti dedicati a un tema che è fondante per [email protected] sin dagli inizi nel lontano 2008: quello dell’ambiente.

A differenza di 15 anni fa, in cui eravamo i soli a sollevare certi temi e ad affrontarli in un certo modo, la sensibilità di oggi è – per fortuna e grazie al lavoro di molti attivisti in ogni ambito – molto cambiata, e sempre più persone prestano attenzione ai temi ambientali e alla tutela del mondo in cui ci muoviamo. Nel settembre saronnese ci saranno quindi due “macro contenitori” con un focus molto preciso su questo ambito.

Il primo è il ritorno della Saronno Bike Week, iniziativa promossa dall’Amministrazione Saronnese e in particolare dall’assessorato che fa capo a Franco Casali. Saranno diversi gli appuntamenti previsti nel corso della settimana che andrà dall’11 al 18 settembre per parlare di bicicletta in ogni modo possibile: ambientale, sportivo, commerciale, urbano, culturale, civico, ecc. Diverse le associazioni e realtà coinvolte, a cui va sin d’ora un doveroso ringraziamento. A breve verrà reso noto il programma, al quale l’Amministrazione contribuirà con un incontro dedicato al delicato tema dei risvolti sul commercio della mobilità sostenibile.



Il secondo contenitore, invece, è una grande novità di quest’anno ideata dall’associazionismo saronnese e dal titolo tanto evocativo quando esplicativo: Terra Mater, un vero e proprio festival dell’ambiente che occuperà tutto il mese di settembre con appuntamenti di ogni tipo. Ci saranno seminari, dibattiti, incontri, film, attività e anche momenti confessionali, in un grande “abbraccio” al tema dell’ambiente. In questo caso, l’Amministrazione sarà partner dell’iniziativa, pienamente in linea con il programma della coalizione Airoldi, ma la grandissima parte dello sforzo organizzativo e di pianificazione sarà in capo ai cittadini e alle associazioni che si sono dedicati all’ideazione di questo grande festival, che renderà Saronno per un mese punto di riferimento per i temi ambientali.

Un settembre quindi molto intenso e con tante attività che ci vedranno senz’altro coinvolti a titolo personale, nel quale emerge quanto possa essere efficace, se ben pianificata, l’azione coordinata tra Amministrazione e cittadinanza attiva, capace di realizzare eventi concreti su tematiche importanti. Un grande esempio di impegno civile rappresentativo dell’attivismo e dell’impianto valoriale della comunità saronnese, che segna ancora una volta quanto sia diventata ampia e probabilmente ormai irremediabilmente incolmabile la distanza tra mondo reale e mondo digitale.

