Ceriano Laghetto, il sindaco fa… volantinaggio al mercato

CERIANO LAGHETTO – Zainetto in spalle, e volantinaggio al mercato: il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, nella veste di militante della Lega ha incontrato i cittadini distribuendo materiale in vista delle elezioni di settembre.

“Un buon sindaco deve essere innanzitutto un miltante attivo, e questa caratteristica la porteró con me per sempre – rimarca Crippa – Al mercato comunale prosegue la campagna elettorale, anzi, ho quasi finito i volantini!” Anche a Ceriano la campagna elettorale per le prossime elezioni nazionali è infatti ormai entrata nel vivo e seguiranno ulteriori appuntamenti.

(foto: il sindaco cerianese, Roberto Crippa, militante leghista al mercato di Ceriano Laghetto del mercoledì mattina)

