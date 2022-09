x x

CARONNO PERTUSELLA – Tutto pronto per un nuovo inizio, per la Caronnese è alle porte la quattordicesima stagione nel massimo campionato dilettantistico. Quest’anno inserita nel girone B, la “prima” sarà in casa contro la Virtus Ciserano Bergamo. Avversario ben conosciuto, visto che lo scorso anno i bergamaschi ci diedero un dispiacere in Coppa Italia. Eliminando la squadra allora allenata da Manuel Scalise ai calci di rigore.

Simone Moretti: “Mi aspetto ulteriori passi avanti”

Sarà l’esordio del tecnico della Caronnese, Simone Moretti, in panchina in una gara di campionato. L’allenatore è chiaro riguardo le aspettative: “Mi aspetto passi avanti nella gestione della partita rispetto alla gara di domenica scorsa in Coppa. Affrontiamo un avversario forte e che conosce la categoria, non sarà semplice ma vogliamo comunque dire la nostra”.

Alla scoperta della Virtus Ciserano Bergamo

Confermato Ivan Del Prato in panchina, i rossoblù si confermano squadra particolarmente giovane con tanti ragazzi cresciuti in casa. Non sono mancati, però, i colpi di esperienza. Dal difensore Andrea Gritti (’88) dal Caravaggio passando per il centrocampista Riccardo Cazzola (’85), lo scorso anno in Serie C con la maglia della Giana Erminio. Davanti, perso Emanuele Bardelloni passato a Desenzano, le novità sono rappresentate dal trequartista Angelo Panatti (’97, lo scorso anno alla Biellese, in Eccellenza Piemontese) e dagli attaccanti Davide Caraffa e Giorgio Vitali.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, De Luca Filippo.

Difensori: Alushaj Xhuljo, Cattaneo Matteo, Cosentino Matteo, Curci Alessandro, Dipalma Matteo, Galletti Andrea, Pandini Simone,

Centrocampisti: Achenza Michelangelo, Cretti Mattia, Dragone Benito, Gini Tommaso, Sardo Samuel, Vingiano Umberto.

Attaccanti: Austoni Filippo, Duguet Gilles, Gaeta Marco, Giardino Tommaso, Motta Gabriele, Vai Nicolò.

(foto: seduta di allenamento della Caronnese)

03092022