x x

SARONNO – Bullismo a scuola e fuori: la denuncia di una mamma.

Da Saronno è stato portato a Milano per le cure del caso l’airone cinerino soccorso ieri grazie allo spirito di osservazione di alcuni residenti e dal tempestivo intervento dei volontari di Enpa Milano, Enpa Varese e Enpa Valle Olona e comune di Saronno.

La Corte di Cassazione a Roma ha annullato la condanna al muratore Mario Zaffarana ed oggi la Corte d’Appello di Milano alla quale era stato sottoposto il caso, ha infatti deciso per l’assoluzione. Il 60enne che era stato condannato, in primo grado ed anche in Appello a Monza, a 21 anni di crcere per l’uccisione del vicino di casa, il 54enne Michelangelo Redaelli, al Villaggio Brollo.

Primo bilancio dell’incendio di ieri sera in via Alessandro Manzoni a Caronno Pertusella. Per cause da accertarsi, diverse rotoballe di fieno (circa un centinaio) sono bruciate in fiamme in un campo. Sul posto sono intervenute due autopompe dai distaccamenti di Tradate e Saronno, in supporto anche un autobotte dalla sede di Busto e Gallarate.

28092022