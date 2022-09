x x

SARONNO – Nell’ultima giornata della regular season della Serie A1 – sabato – vincono tutte le prime della classe e le posizioni di vetta ai due giorni vengono confermate quindi le semifinali scudetto saranno: Inox Team Saronno-Poderi Dal Nespoli Forlì; Rheavendors Caronno-MKF Bollate

L’ultima giornata della stagione non porta sorprese. Mancava solo la definizione delle semifinali scudetto e solo eventuali passi falsi delle due capolista, in sfide sulla carta abbordabili, avrebbero potuto mischiare le carte in tavola. Alla fine è andato tutto secondo pronostico e le semifinali per l’accesso alle Italian Softball Series saranno, come era logico immaginare, tra Inox Team Saronno e Poderi Dal Nespoli Forlì e il derby Rheavendors Caronno e Mkf Bollate.

Risultati

Sabato 3 settembre

Metalco Thunders Castelfranco – Poderi dal Nespoli Forlì 0-5; 1-4

Banco di Sardegna Nuoro – Taurus Donati Gomme Old Parma 0-15 (3°inn); 3-10 (5°inn)

Rheavendors Caronno – Bussolengo 2.0 2-0; 3-0

MKF Bollate – Head Reborn Sestese 11-0 (4° inn); 3-0

Inox Team Saronno – Bertazzoni Collecchio 10-3; 7-0 (6°inn)

Classifiche

Girone A

Inox Team Saronno (21 vittorie – 7 sconfitte, .750); MKF Bollate (20-8, .714); Mia Office Blue Girls Pianoro (16-11, .593); Bertazzoni Collecchio (15-12, .556); Head Reborn Sestese (8-20, .286).

Girone B

Rheavendors Caronno, Poderi dal Nespoli Forlì (21-9, .700); Metalco Thunders Castelfranco e Taurus Donati Gomme Old Parma (13-17, .433); Banco di Sardegna Nuoro (7-23, .233); Bussolengo 2.0 (4-26, .133).

(foto: la Rheavendors Caronno festeggia il primo posto nel girone B. Credit: EzR/Nadoc)

04092022