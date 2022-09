x x

SARONNO – Nell’ultima giornata della regular season di serie A1, la capolista Inox Team Saronno non si è “distratta” neppure contro Collecchio, vincendo entrambe le partite (pomeriggio e sera) andate in scena sabato sul diamante casalingo di via De Sanctis.

Match d’apertura con tanti punti, è finito 10-3 per le saronnesi: da segnalare l’exploit di Sara Brugnoli, che ha realizzato due fuoricampo. Lanciatrice vincente la saronnese Chiara Rusconi, contro Alessia Melegari e Federica Tagliavini. Per Saronno un punto alla seconda ripresa, quattro punti alla quarta, uno alla quinta e quattro alla sesta ripresa; per le emiliane dell’ex saronnese Sarah Edwards un punto alla terza ripresa e due punti alla sesta.

In gara 2 ancora un netto successo del Saronno: 7-0 sul Collecchio. con due punti al primo inning, un punto al secondo inning, tre punti alla quarta ripresa, ed uno alla sesta. Home run della saronnese Fabrizia Marrone mentre la lanciatrice saronnese Alexis Handley ha chiuso con 15 strike out all’attivo.

(foto: la saronnese Sara Brugnoli)

03092022